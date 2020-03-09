Kayseri Süper Amatör Küme’nin iki güçlü takımının karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor’u 4-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor puanını 41’e çıkardı.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin iki güçlü takımının karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor'u 4-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor puanını 41'e çıkardı.
Stat: Erkilet 1 No'lu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Turan Çelik, Muhammet Ülker
Hacılar Erciyesspor: Erdem Kurt, Yusuf Karaboğa, Abu Bekir Beydilli (Dk. 83 Batuhan Murat Çobanoğlu), Ali Yılmaz, Burak Türkmen (Dk. 90 Orhan Uzun), Batuhan Şimşek (Dk. 90 Eyüp Çeliksoy), Turan Derecik, Kasım Alıcı, Suleyman Yasa, Murat Mağara, Samet Kaan Karaca
Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Hasan Gögercin, Harun Karaman, Okan Çetiner (Dk. 69 Muaz Güzay), Furkan Önal(Dk. 80 Ali Püsküllü), Cengiz Eşme, Erhan Vurdem, Osman Rızvan, Yakup Çilkaya (Dk. 80 Alperen Kısır)
Goller: Yusuf Karaboğa Dk. 3 , Murat Mağara Dk. 50 (pen) , Süleyman Yasa Dk. 60 , Samet Kaan Karaca Dk. 70 (Hacılar Erciyes Gençlik) , Mehmet Kurtuluş Dk. 8 , Okan Çetiner Dk. 28 (Kocasinan Ülküspor)