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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 21.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında Talas Anayurtspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 41'e çıkardı.


Stat: Erkilet 2 No'lu Saha


Hakemler: Burak Altunel, Turan Çelik, Muhammet Ülker


Gençlerbirliği: Kamil Ateş, Serhat Pakır (Dk. 65 Yunus Emre Şahin), Umut Tunç, Hacı Mert Cingöz, Aziz Çağlar Şahin, Abdullah Can Deniz (Dk. 46 Burak Polat), Enes Işıktaş, Yunus Emre Mert (Dk. 80 Eren Demir), Cihan Oğuzan, Nufil Mustafa Ünal, Abdullah Büyükelbaşı


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, Doğan Bildin, Yaşar Alak, Önal Baykal, Ahmet Sürmeli, Mustafa Ekinci (Dk. 25 Durmuş Tarım), İlker Karadöl, Kayhan Yılmaz(Dk. 66 Berkehan Özsoy), Serkan Bektaş, Semihan Gül, Metin Yılmaz (Dk. 55 Umut Delice)


Goller: Aziz Çağlar Şahin Dk. 75 , Cihan Oğuzman Dk. 88 (pen) (Gençlerbirliği) , Kayhan Yılmaz Dk. 40 (Talas Anayurtspor)


Kırmızı Kart: Deniz Ülker Dk. 88 (Talas Anayurtspor)

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