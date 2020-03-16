Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor’u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor'u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi, Recep Güneş, Ahmet İnci
E. M. Belsinspor: Ali Özkan, Ali İmren, Ömer Gün, Tarık Türker, Uğur Özdemir, Mücahit Baykaldı, Şenol Büyükçekiç, Turgut Yetük (Dk. 85 Vedat Daşçı), Alaattin Öztekin (Dk. 46 Harun Çetin), Aydemir Yavuzx, Mehmet Yaman (Dk.78 Mehmet Akpınar)
Talas Anayurtspor: Osman Duran, Yaşar Alak, Doğan Bilgin, Ahmet Sürmeli, Önal Baykal, Abdulkerim Sain (Dk. 67 Ekrem Ök), İlker Karadöl, Metin Yılmaz, Furkan Karakaya (Dk. 46 Süleyman Koç), Mehmet Şahin Dinç, Semih Can Gül (Dk. 75 Recep Tayyip Atmaca)
Goller: Aydemir Yavuz Dk. 60 ve 65 (E.M.Belsinspor) , Süleyman Koç Dk. 55 (Talas Anayurtspor)