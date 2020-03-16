İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor’u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun güçlü adayı Esen Makina Belsinspor, 1-0geriye düştüğü maçta Talas Anayurtspor'u 2-1 mağlup ederek iddiasını son 4 haftaya taşıdı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ali Etlikçi, Recep Güneş, Ahmet İnci


E. M. Belsinspor: Ali Özkan, Ali İmren, Ömer Gün, Tarık Türker, Uğur Özdemir, Mücahit Baykaldı, Şenol Büyükçekiç, Turgut Yetük (Dk. 85 Vedat Daşçı), Alaattin Öztekin (Dk. 46 Harun Çetin), Aydemir Yavuzx, Mehmet Yaman (Dk.78 Mehmet Akpınar)


Talas Anayurtspor: Osman Duran, Yaşar Alak, Doğan Bilgin, Ahmet Sürmeli, Önal Baykal, Abdulkerim Sain (Dk. 67 Ekrem Ök), İlker Karadöl, Metin Yılmaz, Furkan Karakaya (Dk. 46 Süleyman Koç), Mehmet Şahin Dinç, Semih Can Gül (Dk. 75 Recep Tayyip Atmaca)


Goller: Aydemir Yavuz Dk. 60 ve 65 (E.M.Belsinspor) , Süleyman Koç Dk. 55 (Talas Anayurtspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.