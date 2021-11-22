Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı.
3 golün atıldığı maçta 3 puanı Tomarza ekibi elde etti.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Ali Etlikçi, Erkan Kırçıl, Yakup Aksoy,
Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik, Mustafa Atsız, Sedat Kurt, Tahir Can Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ömer Altınsay, Yunus Erme Mert, Memduh Çökük, Hacı Mert Cingöz, Furkan Şentürk, Samed Aydın
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Şükrü Pekel, İsmail Coşkun, Mert Celayir, Yusuf Işık, Selçuk Yılmaz, Resul Kural, Mahmut Günana, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Helvacı, Erol Hayta
Goller: Memduh Çökük Dk.15 (Kayseri Gençlerbirliği) Erol Hayta Dk.20, Resul Kural Dk.83 (Tomarza Belediyespor)