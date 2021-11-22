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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 4.

haftasında Erciyes Esen Makinaspor, Buğdaylıspor'u 10-2'lik skorla mağlup etti. Kürşat Yurdagül'ün 4 gol attığı maçta, Mevlüt Metin ile Muhammed Aktan da 2'şer gol attı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Erol Eroğlu, Yaşar Özçetin, Selahattin Ak


Buğdaylıspor: Alpaslan Ötüken, Mehmet Dikmen, Mahmut Alan, Ahmet Polat, Serhat Özdemir, İbrahim Çalış, Mustafa Bartu, Kahraman Eyüp Alan, Ahmet Arsoy, Aşkın Okur, Yusuf Kılıçlı


Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan (İmdat dk. 70), İbrahim Bingöl (Uğur Özdemir dk. 55), Aziz Çağlar Şahin, Fazıl Burak Peker, Tatık Türker Mutlu (Bahtiyar Ekici dk. 37), Muhammed Aktan, Selim Yağmur, Ramazan Durdu, Mevlüt Metin (Okan Uçar dk. 64), Harun Çetin, Kürşat Yurdagül


Goller: Ahmet Arsoy (Dk.64), İbrahim Çalış (Dk.86) (Buğdaylıspor) Aziz Çağlar Şahin (Dk.7), Mevlüt Metin (Dk.15 ve 18), Kürşat Yurdagül (Dk.33, 49, 56 ve 75), Muhammed Aktan (Dk.60 ve 80), Harun Çetin (Dk.78) (Erciyes Esen Makinaspor)

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