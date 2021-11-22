Kayseri Süper Amatör küme maçında Esentepespor ile Reşadiye Gençlik karşılaştı.
Vali Muammer Güler stadında oynanan maçı Esentepespor 3-0 kazandı.
Stat: Vali Muammer Güler
Kemal Hattatioğlu, Ceyhun Zorman, Oğuzhan Bahçıvan
Esentepespor: Numan Öztürk, Adem Yönel, Erdem Demir Canberk Yalçın (Yusuf Öztürk dk. 80), Fatih Atik, Tahsin Erarslan (Erkam Boyraz dk. 55), Bayram Çiçek, Muhammed Enes Öztürk, Metehan Dinçer (Ahmet Köksal dk. 75), Muhammed Gazi, Hüseyin Can
Erciyes Reşadiye Gençlik: Emincan Doğan, Alican Kaman, Birkan Çelik, Emre Ağırbaş (Paşacan Demirkaya dk. 63), Faruk Sarıkaya (Faruk Göçer dk. 63), Ahmet Pınar, Yusuf Sönmez, Onur Dökmeci, Can Varol, Halil Polat, Murat Tahmaz (Ahmet Fidan dk. 70)
Goller: Erkam Boyraz (Dk.58), Fatih Atik (Dk.65 ve 77) (Esentepespor)