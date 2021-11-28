Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esentepespor, ligin 5.
haftasında Kayseri Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz, Abdulkadir Keğin, Seyfullah Cesur Gemici
Kayseri Yavuzspor: Kadir Demirel, Burak Ekici, Halil Kadam (Dk.50 Hacı Osman), Burak Usta, Selçuk Çalışkan, Samet Dirgenalioğlu (Dk.80 Emrecan Adamoğlu), Yasin Dumlu, Ali Şakar, Vedat Erbekler (Dk.80 İdris Kızıl), Semih Bingöl (Dk.55 Mehmet Ali), Görkem Gök (Dk.80 Kaan)
Esentepespor: Numan Öztürk, Adem Yönel, Canberk Yalçın (Dk.46 Atakan Aksu), Fatih Atik, Tahsin Eraslan (Dk.70 Ahmet Köksal), Muhammed Enes Öztürk, Hüseyin Can Uçar (Dk.75 Mustafa Yıldırım), Erkam Boyraz, Bayram Çiçek, Metehan Dinçer (Dk.67 Oğuzhan Murat), Muhammet Gazi Öztürk
Goller: Erkam Boyraz Dk. 17 ve 62, Fatih Atik Dk.24, 69, 76 ve 89, Muhammed Enes Öztürk Dk.38, Ahmet Köksal Dk.83 (Esentepespor) Ali Şakar Dk.28 (Kayseri Yavuzspor)