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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Esentepespor ile Kayseri Yolspor karşılaştı.

5 gollü müsabakada 3 puanı alan taraf Yolspor'un oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Erol Eroğlu, Muhammed Boylu, Onur Öztal


Esentepespor: Numan Öztürk (Dk.67 Abdullah Yakup Boyraz), Adem Yönel (Dk,46 Metehan Dinçer), Canberk Yalçın (Dk.75 Ahmet Köksal), Fatih Atik, Tahsin Eraslan (Dk.73 Ömer Öztürk), Muhammed Enes Öztürk, Hüseyin Can Uçan, Erkam Poyraz, Muhammed Gazi Öztürk, Bayram Çiçek, Erdem Demir


Yolspor: Ali Birol, Hakan Levent Karagöz, Fatih, Sait Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan (Dk.90 Hamit Doğan), Birhat Yağbasan, Cüneyt Egemen Karagöz (Dk.85 Hüseyin Aksoy), Mükremin Bayrak (Dk.50 Vedat Daşçı), Yasin Tarım, Mehmet Ali Öncü, Abdullah Gürbüz (Dk.80 Yunus Güneri)


Goller: Fatih Atik Dk.88 (penaltı) Ömer Öztürk Dk.90+3 (Esentepespor) Sait Emre Gündoğan Dk.24, Hakan Levent Karagöz Dk.54, Cüneyt Emre Karagöz Dk.60 (Yolspor)

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