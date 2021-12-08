Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Erciyes Esen Makina karşılaştı.
Argıncık stadında oynanan maçta 3 puanı Erciyes Esen Makina aldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Serkan Yıldırım, Caner Kalem
Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik, Serhat Pakır (Dk.70 Fatih Çetinalp), Sedat Kurt, Yunus Emre Şahin (Dk.65 Tahir Çeçen), Yavuz Selim Kılıçaslan, Ömer Altınsay, Yunus Emre Mert (Dk.75 Ali Bıyık), Memduh Çökük, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak, Samed Aydın (Dk.80 Batuhan Alen)
Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan, Uğur Özdemir (Dk.66 Mehmet Yaman), Aziz Çağlar Şahin, Fazıl Burak Peker, Bahtiyar Ekici, Muhammet Aktan, Selim Yağmur, Ramazan Durdu, Mevlüt Metin (Dk.65 İbrahim Birgül), Harun Çetin (Dk.75 Kaan Melül), Okan Uçar (Dk.89 Kürşat Yurdagül)
Goller: Harun Çetin Dk.35 ve 67, Ramazan Durdu Dk.82, Mehmet Yaman Dk.89. (Erciyes Esen Makinaspor)