Kayseri Süper Amatör Küme

haftasını kayıpsız geçti.

A Grubunda zirve mücadelesi veren OSB Atletikspor rakibi Sanayi Esnafspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. OSB Atletikspor aldığı bu galibiyetle puanını 14 yaparak 2.sırada yer aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz *** Tolga Selvi *** Gökhan Bahçıvan ***

Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Kaan Aşık, Yusuf Aktaş, Enes Güler, Selçuk Varlı, (Ümit Can Özbek dk.50), Ahmet Tidim, (Adem Erül dk.50), Fatih Çetin, (Ahmet Çetinkaya dk.82), Furkan Karakaya, (Aziz Duman dk.46), Samed Erül, Hüseyin Çakır, Gökhan Yeşilbaş

OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Yiğit Başaran, (Orhan Şahin dk.70), Abdülsamet Şimşek, (Abdullah Yıldız dk.85), Yusuf Aydoğdu, (Anıl Çalış dk.88) Muhammet Yasin Bilir, (Emre Karakaya dk.46), Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ulu *** Yusuf Kahramanoğlu, Doğu Kaan Kılıç, Furkan Batar, Yusuf Aydoslu, (Ömer Yıldız dk.46)

Goller: Furkan Karakaya dk.22 (Sanayi Esnafspor), Yusuf Aydoslu dk.38, Ömer Yıldız dk.55, Yusuf Aydoğdu dk.83 (OSB Atletikspor)