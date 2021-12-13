Kayseri Süper Amatör Küme

haftasında Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Esentepespor rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Ahmet Çıtak, Nail Berkan Sarıkaya, Kadir Çelikbaş

Esentepespor: Abdullah Yakup Boyraz, Yusuf Öztürk, (Canberk Yalçın dk.46), Ahmet Köksal, (Metehan Dinçer dk.63), Muhammet Enes Öztürk *** Hüseyin Can Uçar, (Mustafa Yıldırım dk.86), Erkan Boyraz, Muhammet Gazi Öztürk, Bayram Çiçek, Ömer Öztürk, Erdem Demir, Fatih Atik,

Kayseri Gençlerbirliği: Şaban Hakan Salih, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ömer Altınsoy, Yunus Emre Şahin, Sedat Kurt, Tahir Can Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak, Yunus Emre Mert, (Batuhan dk.75) Menduh Çökük, (Ali Bıyık dk.65), Samed Aydın, (Kubilay Kaan dk.79)

Goller: Ahmet Köksal dk.26, Fatih Atik dk.39 ve 65, Metehan Dinçer dk.81 (Esentepespor), Yunus Emre Mert dk.31 (Kayseri Gençlerbirliği)