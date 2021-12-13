Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7.
haftasında Hacılar Erciyesspor, Amarat Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, A.Kadir Keğin, Tolga Selvi
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Sedat Sönmez, Samet Altıbuğa, Kemal Kargın (Dk.60 Mehmet Durdu), Mustafa Kavdır, Engin Üçel, Durmuş Tarım, Samet Sarıçiçek * Kürşat Cengiz (Dk.80 Ömer Osman Karaköse), İsmail Efe (Dk.83 Ömer Faruk Akyurt), Yusuf Soysal
Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren, Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz (Dk.46 Ebubekir Baydilli), Uğur Taşpınar, Burak Türkmen, Ali Avcı, Tolgahan Alan, Mehmet Tatlı (Dk.74 Murat Mağara), Okan Yenidünya (Dk.60 Samet Karaca), Süleyman Yasa (Dk.55 Volkan Bedel)
Goller: Yusuf Karaboğa Dk.11, Ali Avcı Dk.25, Mehmet Tatlı Dk.44, Murat Mağara Dk.82 ve 86 (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Samet Sarıçiçek Dk.77 (Amarat Gençlikspor)