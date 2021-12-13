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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında lider Erciyes Esen Makina ile takipçisi Kayserigücü FK karşı karşıya geldi.

Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Mehmet Koç, Kadir Çelikbaş


Kayserigücü FK: Ebubekir Kara, Çağlar Erdemci, Emre Öztürk, Halil İbrahim Avcı, İnanç Albayrak, Mücahit Baykaldı (Dk.77 Mehmet Akpınar), Mehmet Furkan Ağca, Hasan Can Okumuş, Erkan Polat (Dk.81 Mustafa Aksoy), Turgut Yetük, Aydemir Yavuz


Erciyes Esen Makina: Ali Özkan, Uğur Özdemir (Dk.77 İbrahim Bingöl), Fazıl Burak Peker, Aziz Çağlar Şahin, Bahtiyar Ekici, Muhammet Aktan, Selim Yağmur, Ramazan Durdu, Harun Çetin, Okan Uçar (Dk.77 Mehmet Yaman), Mevlüt Metin (Dk.90 Kürşat Yurdagül)

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