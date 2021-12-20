Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Esentepespor ligin 8.
haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibini Fatih Atik ve Ömer Öztürk'ün golleri ile yenen Esentepespor zirve takibini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk, Muhammed Boylu, Seyfullah Cesur Gemici
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Taş, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit Yılmaz, Halil Yönlü, Mehmet Yıldız, Karahan Karahan, Halil Aladağ, Talha Özyürek, Mehmet Kıraç, Murat Kıraç, Batuhan Bozkurt
Esentepespor: Numan Öztürk, Adem Yönel, Canberk Yalçın, Bayram Çiçek, Fatih Atik, Hüseyin Can Uçar, Muhammed Gazi Öztürk, Erdem Demir, Ömer Öztürk, Ahmet Köksal, Muhammed Enes Öztürk
Goller: Abdulkadir Söyler dk. 29 (Kocasinan Şimşekspor), Fatih Atik (penaltı) dk. 35, Ömer Öztürk dk. 65 (Esentepespor)
Kırmızı Kart: Fatih Atik dk 89, Abdullah Yakup Boyraz dk 90 (Esentepespor)