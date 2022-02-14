Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Amaratspor, müsabakaya Şekerspor'un hayatını kaybeden kulüp yöneticisi Adem Özbek ile ilgili pankart açarak çıktı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Erkan Kırçıl, Kemal Hattatioğlu

Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir, Hasan Emre Göltaş (Akif Gürkan Dk.46), Furkan Güler, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Kenan Kurt (Tunahan Dk.88) Barış Mert (Barış Temizyürek Dk.77), Ziyahan Elbaşı (Ahmet Yumutkan Dk.77) Muhammed Akçiçek Batuhan Kaya Safa Şahin

Amarat Gençlikspor: Barış Aksu, Vedat Daşçı (Mustafa Kıvdır Dk.79), Sedat Sönmez, Furkan Bakırcı, Adem Şener, Enbiya Kurtuluş, Umut Tunç, Mustafa Karakaya (Furkan Şentürk Dk.46), Erdin Kaynar, İsmail Efe (Durmuş Tarım Dk.46), (Fatih Karakuş Dk.74), Aydemir Yavuz

Goller: Safa Şahin (Dk.11), Ziyahan Elbaşı (Dk.40), Akif Gürkan (Dk.87) (Kayseri Şekerspor)