Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor, rakibi Amaratspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Amaratspor, müsabakaya Şekerspor'un hayatını kaybeden kulüp yöneticisi Adem Özbek ile ilgili pankart açarak çıktı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Erkan Kırçıl, Kemal Hattatioğlu
Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir, Hasan Emre Göltaş (Akif Gürkan Dk.46), Furkan Güler, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Kenan Kurt (Tunahan Dk.88) Barış Mert (Barış Temizyürek Dk.77), Ziyahan Elbaşı (Ahmet Yumutkan Dk.77) Muhammed Akçiçek Batuhan Kaya Safa Şahin
Amarat Gençlikspor: Barış Aksu, Vedat Daşçı (Mustafa Kıvdır Dk.79), Sedat Sönmez, Furkan Bakırcı, Adem Şener, Enbiya Kurtuluş, Umut Tunç, Mustafa Karakaya (Furkan Şentürk Dk.46), Erdin Kaynar, İsmail Efe (Durmuş Tarım Dk.46), (Fatih Karakuş Dk.74), Aydemir Yavuz
Goller: Safa Şahin (Dk.11), Ziyahan Elbaşı (Dk.40), Akif Gürkan (Dk.87) (Kayseri Şekerspor)