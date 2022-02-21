Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun 14.
hafta maçında Buğdaylıspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. 9 golün atıldığı 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Kayserigücü aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Yakup Aksoy
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Sami İnkayası, Serhat Özdemir, Ahmet Polat, Ubeydullah Gün, Osman Karapınar, Mehmet Dikmen, Murat Çift, Ahmet Arsoy (Hüseyin Pekşan Dk.64), Muhammed Ali Uzunoğlu (Aşkın Okur Dk.75), Kahraman Eyüp Alan
Kayserigücü: Mehmet Akbaş (Yusuf Aksu Dk.65), Çağlar Erdemci, Rafet Kayapınar, Halil İbrahim Avcı, Mehmet Kahveci (Fatih Çanakçıo Dk.75), Mücahit Baykaldı, Turgut Yetük, Emre Öztürk, Alper Durdu (Cüneyt Egemen Karagöz Dk.46), Eren Torbalı (Mehmet Akif Kaman Dk.65), Mehmet Furkan Ağca
Goller: Kahraman Eyüp Alan (dk.40), Osman Kayapınar (dk. 69, dk. 77, dk. 89 (pen) (Buğdaylıspor) Eren Torbalı (dk. 9, dk. 53), Turgut Yetük (dk.28, Alper Durdu (dk.30), Mehmet Akif Kaman (dk.90+6) (Kayserigücü)
Kırmızı Kartlar: Halil İbrahim Avcı, Mücahit Baykaldı (Kayserigücü)