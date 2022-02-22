Kayseri Süper Amatör küme maçında kümede kalma hesapları yapan Talas Anayurtspor, zirve hesapları yapan Amarat Gençlikspor’u 2-0 yenerek 3 puanı aldı.
Kayseri Süper Amatör küme maçında kümede kalma hesapları yapan Talas Anayurtspor, zirve hesapları yapan Amarat Gençlikspor'u 2-0 yenerek 3 puanı aldı.
Stat: Argıncık 2 nolu
Hakemler: Caner Kalem, Selahattin Ak, Muhammed Emin Çolak
Talas Anayurtspor: Deniz , Doğan Bilgin, Tuğrul Kelek, Abdül Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Emrecan Tepebaş (Dk.85 Mevlüt Yılmaz), Yaşar Alak, Ebubekir Sain (Dk.85 Okan Gürkan Yeter), Uğur Karahançer (Dk.60 Fırat Akdaş), Semihcan Gül (Dk.90+5 Ömerbey Yılmaz)
Amarat Gençlikspor: Barış Aksu, Sedat Sönmez, Burak Furkan Bakırcı, Resul Yalınız (Dk.52 Mustafa Karakaya), Adem Şener, Enbiya Kurtuluş, Umut Tunç, Kemal Kargın (Dk.52 Engin Üçel), Erdin Kaynar (Dk.30 Vedat Taşçı), İsmail Efe (Dk.88 Durmuş Tarım), Aydemir Yavuz
Goller: Emrecan Tepebaş (pen) Dk.45+5 , Semihcan Gül Dk.90 (Talas Anayurtspor)