Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Erciyes Esen Makina ile Kayserigücü 2-2 berabere kaldı.
4 golün atıldığı maçın sonunda 3 kırmızı kart çıktı.
Müsabaka sonrasında Kayserigücü takımı teknik heyet ve oyuncuları, maçın hakem triosuna yoğun itirazlarda bulundu. Kısa süreli gerginlik yaşanan maçta, emniyet güçleri olayların büyümesine mani oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Bekir Kahraman
Erciyes Esen Makina: Ali Özkan, Fazıl Burak, Bahtiyar Ekici, Tarık Türker Mutlu (Muhammed Aktan Dk.38), Uğur Özdemir, Selim Yağmur (Kürşat Yurdagül Dk.81), Ramazan Durdu (Kerem Yıldırım Dk.46), Halil Yozgat, Mehmet Yaman, Adem Aktaş, Harun Çetin
Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Çağlar Erdemci, Halil İbrahim Avcı, Emre Öztürk, Rafet Kayapınar (İnanç Albayarak Dk.13), Turgut Yetük, Eren Torbalı (Mehmet Karahan Dk.81), Mehmet Kahveci (Mücahit Baykaldı Dk.37), Cüneyt Egemen, Mehmet Furkan Ağca, Alper Durdu (Okan Özdemir Dk.81)
Goller: Ramazan Durdu (dk.45+1), Turan Derecik (dk.90+6) (Erciyes Esen Makine), Turgut Yetük (dk.48 pen), Cüneyt Egemen Karagöz (dk.80) (Kayserigücü FK)
Kırmızı Kartlar: Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı (Kayserigücü FK)