İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan Esentepespor-Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3’lük skorla yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor-Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3'lük skorla yendi.


Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 7 gol atıldı. Argıncık stadında oynanan maçta rakibini 4-3 yenen Esentepespor 3 puanı hanesine yazdırdı.


Maçta Esentepespor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Köksal, Bayram Kılıç atarken Ömer Öztürk de 2 golle takımına katkı sağladı. Kayseri Gençlerbirliği'nin gollerini ise Berat Aydın, Yunus Emre Mert ve Hacı Cingöz kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.