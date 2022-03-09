Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin son maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor 5-2 mağlup etti.
Ancak Play-Off'a yükselmeyi başaramadı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Suha Adıyaman, Furkan Ulu, Kemal Hattatioğlu
Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Çağlar Erdemci, İnan Albayrak, Mücahit Baykaldı, Turgut Kıvrak, Halil İbrahim Avcı, Cüneyt Egemen Karagöz (Dk.86 Mehmet Karahan), Okan Özdemir, Erkan Polat (Dk.88 Mehmet Akif Kaman), Mehmet Furkan Ağca, Emre Özyaşar Turgut Yetük
Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Emincan Özdoğan, Birkan Çelik, Ahmet Pınar, Can Varol, Onur Dökmeci, (Emre Sökmen dk.80), Ahmet Fidan, Paşa Can Demirkaya, Emre Ağırbaş, Murat Tahmaz, Hakan Cingil, (Abdulsamed Yılmaz dk.39) Halil Polat
Goller: Mücahit Baykaldı dk.20, Mehmet Furkan Ağca dk.32, Cüneyt Egemen Karagöz dk.67 ve 78, Çağlar Erdemci dk.85 (Kayserigücü) Murat Tahmaz dk.65 ve 72 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor)