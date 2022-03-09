Kayseri Süper Amatör Küme

1 golün atıldığı, 2 penaltının kaçtığı ve 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu doksan dakikada kazanan 1-0'lık sonuçla Kayseri Yolspor oldu. Kayseri Yolspor bu galibiyetle Play Off'a kalırken, Tomarza Belediyespor ise Play Out maçı oynayacak.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Alim Kandemir, Mehmet Kuru, Erkan Kırçıl

Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser, Yusuf Işık (Dk.80 Samet Öztürk), İsmail Coşkun, Abdullah Halit Ulucan (Dk.41 Canberk Sarıoğlu ), Şükrü Pekel, Selçuk Yılmaz, Erol Hayta (Dk.66 Mehmet Günana), İlker Karadöl, Mehmet Helvacı, Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu

Kayseri Yolspor : Ali Birol, Abdullah Gürbüz, Fatih, Said Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan, Birhat Yağbasan, Yasin Tarım, Mükremin Bayrak (Dk.59 Hasan Can Okumuş), Mustafa Saylağ

xx (Dk.70 Hamit Doğan), Mehmet Ali Öncü, Uğur Canpolat

Gol: Uğur Canpolat dk.12 (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kartlar: Şükrü Pekel dk.84 (Tomarza Belediyespor), Mehmet Ali Öncü dk.74 (Kayseri Yolspor)

Kaçan Penaltılar: Mehmet Helvacı dk.60 ve 69 (Tomarza Belediyespor)