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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin son maçında Tomarza Belediyespor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya geldi.

1 golün atıldığı, 2 penaltının kaçtığı ve 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu doksan dakikada kazanan 1-0'lık sonuçla Kayseri Yolspor oldu. Kayseri Yolspor bu galibiyetle Play Off'a kalırken, Tomarza Belediyespor ise Play Out maçı oynayacak.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Alim Kandemir, Mehmet Kuru, Erkan Kırçıl


Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser, Yusuf Işık (Dk.80 Samet Öztürk), İsmail Coşkun, Abdullah Halit Ulucan (Dk.41 Canberk Sarıoğlu ), Şükrü Pekel, Selçuk Yılmaz, Erol Hayta (Dk.66 Mehmet Günana), İlker Karadöl, Mehmet Helvacı, Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu


Kayseri Yolspor : Ali Birol, Abdullah Gürbüz, Fatih, Said Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan, Birhat Yağbasan, Yasin Tarım, Mükremin Bayrak (Dk.59 Hasan Can Okumuş), Mustafa Saylağ


xx (Dk.70 Hamit Doğan), Mehmet Ali Öncü, Uğur Canpolat


Gol: Uğur Canpolat dk.12 (Kayseri Yolspor)


Kırmızı Kartlar: Şükrü Pekel dk.84 (Tomarza Belediyespor), Mehmet Ali Öncü dk.74 (Kayseri Yolspor)


Kaçan Penaltılar: Mehmet Helvacı dk.60 ve 69 (Tomarza Belediyespor)

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