Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi.
Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Gençlerbirliği Menduh Çökük'ün frikikten attığı golle 1-0 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Abdulkadir Keğin, Oğuzhan Bahçıvan
Kayseri Gençlerbirliği: Burak Karataş, Yunus Emre Şahin, Sedat Kurt, Tahircan Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Oğuzhan Aydın, Menduh Çökük, Hüseyin, Samed Aydın, Berat Aydemir, Yunus Emre Mert
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Taş, Abdulkadir Söyler, Yiğit Yılmaz, Mehmet Yıldız, Halil Yönlü, Murat Kıraç, Turan Samet Bozkurt (Dk.75 Mehmet Kıraç), Berkay Arı (Dk.46 Batuhan Bozkurt), Emirhan Yıldırım, Buğrahan Duğan (Dk.39 Mustafa Bulut), Mücahit Mehmet Karaer (Dk.60 Talha Özyürek)
Gol: Menduh Çökük dk.12 (Kayseri Gençlerbirliği)