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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme Play Out maçında Tomarza Belediyespor ile Başakpınar Belediyespor karşılaştı.

Başakpınar Belediyespor 3-0 kazandığı maç sonrasında kümede kalmayı başardı.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ramazan Haymana, Furkan Ulu, Erkan Kırçıl


Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser, İsmail Coşkun, Yusuf Işık, Selçuk Yılmaz, Erol Hayta (Canberk Sarıoğlu Dk.62), Mehmet Helvacı, İlker Karadöl, Mahmut Günana (Abdurrahim Işık Dk.78), Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu, Fatih Budak (Samet Öztürk Dk.78)


Başakpınar Belediyespor: İsmail Timurcuoğlu, Bünyamin Çoşgun (Ramazan Yücel Dk.90 ?), Celal Demir, Umut Akyol, Kadir Yılmaz, Tugay Taşoluk, Mesut Dalkıran (Abdurrahim Çopur Dk.74), Harun Aslan (Kadir Aras Dk.86 ?), İsmail Erdi Halis (Yusuf Serhat Kısmet Dk.90 ?), Durdu Mehmet Orçan, Resul Yıldırım


Goller: Tugay Taşoluk (dk.36), Resul Yıldırım (dk.55 pen), Kadir Aras (dk.90+2) (Başakpınar Belediyespor)

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