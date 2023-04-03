Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Şekerspor: 2- Akkışlaspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 22.
haftasında Kayseri Şekerspor ile Altındağ Akkışlaspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Erkan Kırçıl, Yasin Emre Ceylan
Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir, Umutcan Papağan, Furkan Ulutaş, (Batuhan İlhan dk.60), Melih Akça, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, (Ömer Akkoyun dk.65), H. Barış Temizyürek, Batuhan Kaya, (Kenan Kurt dk.80), Yakup Türkmen, (Barış Mert Düğenci dk.46), Ziyahan Elbaşı, Çayan Yeşilkaya
Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, (Metin Çakıcı dk.80), Yusuf Aydoğdu, Emre Karakaya, Mehmet Bekâr, Ali Portakal, (Ercan Lafcı dk.80), Emir Kara,(Yıldıray Töbü dk.58), Yiğit Başaran, Safa Tekelek, (Emre Şahin dk.25), Ömer Yıldız, İbrahim Çalış
Goller: Çayan Yeşilkaya dk.32, Barış Mert Düğenci dk.51 (Kayseri Şekerspor), Emre Karakaya dk.85, İbrahim Çalış dk.88 (Altındağ Akkışlaspor)