Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - Buğdaylıspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Kayseri Yolspor, rakiplerinin kazandığı haftada Buğdaylıspor’u 6-0 mağlup ederek ikincilik şansını sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Kayseri Yolspor, rakiplerinin kazandığı haftada Buğdaylıspor'u 6-0 mağlup ederek ikincilik şansını sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Hüseyin Keğin, Hakan Çam, Yakup Aksoy
Kayseri Yolspor: Ali Birol, Abdullah Gürbüz, Fatih (Samet Uyumaz Dk.78), Said Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan (Hamit Doğan Dk.65), Birhat Yağbasan, Yasin Tarım (Efekan Çimen Dk.70), Mükremin Bayrak (Hüseyin Aksoy Dk.70), Mustafa Saylağ, Mehmet Ali Öncü (Kaan Melül Dk.46), Uğur Canbolat
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay (Bekir Doğan Dk.46), Sami İnkayası, Hüseyin Pekşan (Mustafa Bartu Dk.48), Serhat Özdemir, Ahmet Polat, Osman Kayapınar, Aşkın Okur, Ahmet Arsoy, İbrahim Çalış, Kahraman Eyüp Alan, Murat Çift
Goller: Uğur Canbolat (dk.10, 16 ve 70), Birhat Yağbasan (dk. 20), Hüseyin Aksoy (dk.78), Mustafa Saylağ (dk.85) (Kayseri Yolspor)