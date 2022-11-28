Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 2 - Kayseri Yolspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Kayseri Yolspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Kayseri Yolspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu saha
Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Caner Kalem
Kayserigücü: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz (Dk.90+2 Murat Şen), Hüseyin Can Uçar, Said Emre, İbrahim Ayyıldırım, Kasım Alıcı, Hasan Yazgan (Dk.83 Alper Durdu), Murat Mağara (Dk.90+2 Yusuf Aydoslu), M. Fatih Demirezen, Dursun Erdem Yıldız, Eren Torbalı (Dk.65 Cüneyt Egemen Karagöz)
Kayseri Yolspor: Abdullah Yakup Boyraz, Sefa Şahin (Dk.86 Murat Akbulut), Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Hamit Doğan, Muaz Guzay (Dk.90+3 Cemal Pınar), Mehmet Kındık (Dk.15 Salih Bahadır Soylu), Adem Şener, Resul Kahriman, Abdullah Dudak, Muhammet Akçiçek
Goller: İbrahim Ayyıldırım dk.20, Murat Mağara dk.82 (penaltı) (Kayserigücü FK)