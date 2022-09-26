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Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 5 - Kocasinan Yemlihaspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin 3.

haftasında oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, İbrahim Çolak, Mustafa Bulduk


Kayserigücü: Batuhan Yıldırım, Hüseyin Can Uçar, Rafet Kayapınar (Dk.72 Yusuf Aydoğdu), Ali Yılmaz (Dk.61 Serkan Yıldız), İbrahim Ayyıldırım, Hasan Yazgan, Ozan Kaan Özdemir, Kasım Alıcı, Fatih Demirezen (Dk.72 Dursun Erdem), Cüneyt Egemen Karagöz (Dk.83 Mevlüt Buğra), Murat Mağara


Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, Ömer Yasin, Adem Yönel, Mehmet Can Gülay, Mustafa Yıldırım, Hasan Ergüner (Dk.46 Ahmet Arsoy), Yusuf Berat, Hüseyin Pekşan (Dk.64 Ömer Özsoy), Mustafa Erginer (Dk.81 Kadir Oğuz), Mustafa Deliduman (Dk.46 Kerem Bahadır Teke), Erkam Boyraz


Goller: Kasım Alıcı dk.2, Fatih Demirezen dk.7, Ozan Kaan Özdemir dk.45 (penaltı), Ali Yılmaz dk.47, Hasan Yazgan dk.58 (Kayserigücü), Erkam Boyraz dk.7, Mustafa Erginer dk.56 (Kocasinan Yemlihaspor)

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