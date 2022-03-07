Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri Gençlerbirliği: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Play Off mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 17.
haftasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, İbrahim Çolak, Kadir Çelikbaş
Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Emre Özyaşar, Okan Özdemir (Fatih Çanakcıo Dk.85), Çağlar Erdemci, Halil İbrahim Avcı, İnanç Albayrak, Mücahit Baykaldı, Mehmet Furkan Ağca (Mehmet Akif Kaman Dk.82) Cüneyt Egemen Karagöz (Mehmet Karahan), Turgut Yetük, Erkan Polat
Kayseri Gençlerbirliği: Burak Karataş, Kerem Göçek (Sedat Kurt Dk.50), Batuhan Alan, Tahircan Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Mustafa Şafak (Enes Atçı Dk.80), Menduh Çökük (Bahri Gören Dk.80), Yunus Emre Mert, Samed Aydın (Ali Oğuzhan Aydın Dk.80), Hacı Mert Cingöz (Yunus Emre Dk.50), Berat Aydemir,
Goller: Erkan Polat (dk.13 ve 70), Turgut Yetük (dk.45 pen), Mehmet Furkan Ağca (dk.61 pen), Cüneyt Egemen Karagöz (dk.80), Mehmet Akif Kaman (dk. 90) (Kayserigücü)