Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 2- Trend Gayrimenkul: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, ligin 5.
haftasında Trend Gayrimenkulspor'u 2-0 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Erkan Kırçıl, Harun Soyeşik
Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım, Ali Yılmaz, Serkan Yıldırım, İbrahim Yıldırım, Yusuf Aydoğdu, Kasım Alıcı, (Alper Durdu dk.74), Aziz Çağlar Şahin, (Hasan Yazgan dk.46), Eren Torbalı, (Cüneyt Egemen Karagöz dk.79),Murat Mağara, (Dursun Erdem Yıldız dk.77), Ozan Kaan Özdemir, (Hüseyin Uçar dk.90+4),Muhammed Fatih Demirezen
Trend Gayrimenkul: Onur Karaaslan, Umut Tunç, (Mevlüt Padak dk.28), Burak İndap, Erdem Temir, Hüseyin Saltık, Onurhan Ünal, İsmail Budak, Buğra Kara, Alihan Soyak, (Ahmet Polat dk.81), Halis Barbaros, Ömer Ağırbaş, (Onur Recep Çopur dk.70)
Goller: Eren Torbalı dk.7, Dursun Erdem Yıldız dk.90+6 (Kayserigücü FK)