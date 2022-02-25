Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 - Tomarza Belediyespor: 0

haftasında Tomarza Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Kayserigücü FK aldığı bu galibiyetle puanını 34'e çıkarttı ve lider Erciyes Esen Makine'yı takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Erkan Kırçıl, Kadir Çelikbaş

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Çağlar Erdemci, Halil İbrahim Avcı, Mehmet Kahveci, Turgut Yetük, M.Furkan Ağca, Eren Torbalı, Cüneyt Egemen Karagöz, Alper Durdu, Rafet Kayapınar, Emre Öztürk

Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser, Fatih Akbudak, Yusuf Işık, Erol Hayta, Resul Kural, (Eren Karabağ dk.8), Selçuk Yılmaz, Mehmet Helvacı, Canberk Sarıoğlu, Oğuz Menekşe, Mahmut Günaha, Hakan Gazcıoğlu

Goller: Cüneyt Egemen Karagöz dk.42 ve 78, Turgut Yetük dk.45+4 (pen), Halil İbrahim Avcı dk.60, Eren Torbalı dk.83 (pen) (Kayserigücü FK)