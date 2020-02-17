Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Belsinspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme 18.
hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile lider Belsinspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Burak Altınel, Furkan Ulu, Turan Çelik
Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız, Emirhan Yıldırım, Atakan Kökkaya, Mustafa Alval, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner (Resul Eroğlu dk.90+2 ?), Uğur Canbolat, Abdullah Enes Ozan (Okan Özdemir dk.77), Berkay Arı, Erman Çilsal, Cemil Aladağ (Halil Aladağ dk.67)
Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, Rafet Kayapınar, Tarık Türker Mutlu, Ömer Gün, Uğur Özdemir, Mücahit Baykaldı, Turgut Yetük, Şenol Büyükçekiç (Alaattin Öztekin dk.76), Hasan Yazgan (Vedat Daşcı dk.90+2 ?), Aydemir Yavuz
Goller: Erman Çilsal (dk.90 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Aydemir Yavuz (dk.75) (Belsinspor)
Kırmızı Kartlar: Samet Altınbuğa (dk.90+1) (Kocasinan Şimşekspor), Turgut Yetük (dk.57) (Belsinspor)