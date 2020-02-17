İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Belsinspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme 18.

hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile lider Belsinspor 1-1 berabere kaldı.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Burak Altınel, Furkan Ulu, Turan Çelik


Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız, Emirhan Yıldırım, Atakan Kökkaya, Mustafa Alval, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner (Resul Eroğlu dk.90+2 ?), Uğur Canbolat, Abdullah Enes Ozan (Okan Özdemir dk.77), Berkay Arı, Erman Çilsal, Cemil Aladağ (Halil Aladağ dk.67)


Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, Rafet Kayapınar, Tarık Türker Mutlu, Ömer Gün, Uğur Özdemir, Mücahit Baykaldı, Turgut Yetük, Şenol Büyükçekiç (Alaattin Öztekin dk.76), Hasan Yazgan (Vedat Daşcı dk.90+2 ?), Aydemir Yavuz


Goller: Erman Çilsal (dk.90 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Aydemir Yavuz (dk.75) (Belsinspor)


Kırmızı Kartlar: Samet Altınbuğa (dk.90+1) (Kocasinan Şimşekspor), Turgut Yetük (dk.57) (Belsinspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.