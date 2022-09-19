İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1- Kayserigücü FK:3

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 2.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikayı 3-1'lik sonuçla Kayserigücü FK kazandı.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Oğuzhan Bahçıvan


Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat, Abdulkadir Söyler, F. Yiğit Yılmaz, Halil Yönlü, Halil İbrahim Avcı, Fikret Arda İbiş, (Dk.30 Seyfettin Yesugey dk.30), Naim Can Göksoy, (Emincan Yıldırım dk.70), Murat Kıraç, Cengiz Eşme, Ozan Efe, (İbrahim dk.74) Batuhan Bozkurt Bolat


Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz, (Hüseyin Can Uçar dk.30), Rafet Kayapınar, Said Emre, Ali Yılmaz, (Aziz Çağlar Şahin dk.51) Dursun Erdem, (Dk. 46 Cüneyt Egemen Karagöz dk.46), M. Fatih Demirezen, (Alper Durdu dk.85), Murat Mağara, Kasım Alıcı, Ozan Kaan Özdemir, Hasan Yazgan


Goller: Cengiz Eşme dk.58 (Kocasinan Şimşekspor), 25-64 ve 90+8 Ozan Kaan Özdemir (Kayserigücü FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.