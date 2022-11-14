Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0- Akkışlaspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 9.
haftasında Akkışlaspor, rakibi Kocasinan Ülküspor'u Serkan Güvercin'in golü ile 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, Mustafa Soner Yüce, Oğuzhan Bahçıvan
Kocasinan Ülküspor: İsmail Atalay, Mehmet Kurtuluş, A. Baki Öztoprak,
Hüseyin Yalçın, M. Gazi Hançer, Mücahit Baykaldı, F. Emre Taş, (Emrah Seringen dk.56), Mikail Akdaş, (Yaşar Alak dk.72), Can Varol, Doğan Beyhan, Zeki Can Sarı, (Doğukan dk.72)
Akkışlaspor: Ali Birol, Yiğit Başaran, Kadir Aktaş, (Tuğrul Kelek dk.88), Emre Karakaya, Doğukan Bozkurt, Erman Çilsal, Ali Portakal, (Uğur Aslankoç dk.75), İbrahim Çalış, Emre dk.70), Serkan Güvercin, Emirhan Yılmaz, (Metin Çakıcı dk.70), Ömer Yıldız
Gol: Serkan Güvercin dk.45+4 (Akkışlaspor)