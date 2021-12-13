Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 - Talas Anayurtspor: 0

haftasında Kocasinan Ülküspor, rakibi Talas Anayurtspor'u İsmail Aydoğdu'nun golü ile 1-0 mağlup etti. Kocasinan Ülküspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan, Harun Soyeşik, Yakup Aksoy

Kocasinan Ülküspor: Batuhan Karakoç, Mehmet Kurtuluş (Hasan Bener dk. 75), Talha Çoban, Sait Mert Akgöz, Erhan Vurdem, Harun Kahraman, Salih Bahadir Soylu (Emre Zeren dk. 58), Ramazan Bulmuş, Şenol Büyükçekiç (İsmail Aydoğdu dk. 58), Doğan Bilgin (Muhammed Gök dk. 65x)

Talas Anayurtspor: Çağrı Şahin, Yaşar Alak, Adem Karataş, Bekir Böke (Önal Baykal dk. 58), Abdulkerim Sain, Hakan Yılmaz (Ömer Can Yılmaz dk. 80 ?), Zafer Subatan (Ebubekir Sain dk. 75), Uğur Karahançer (Metin Yılmaz dk. 70), Mevlüt Yılmaz, Semih Can Gül (Okan Gürkan dk. 75)

Gol: İsmail Aydoğdu (Dk.75) (Kocasinan Ülküspor)