Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 - Talas Anayurtspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda mücadele veren Kocasinan Ülküspor, ligin 16.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kocasinan Ülküspor, ligin 16. haftasında Talas Anayurtspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Bekir Kahraman, Oğuzhan Bahçıvan
Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt, Okan Recai Ateş, Talha Çoban, Sait Mert Akgöz, Harun Karaman, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Muaz Guzay, Ramazan Bulmuş (Dk.56 Fatih Basın), Salih Bahadır Soylu (Dk.37 İsmail Aydoğdu), Emre Zeren (Dk.75 Kadir Eren Üçal)
Talas Anayurtspor: Deniz, Doğan Bilgin, Tuğrul Kelek (Dk.65 Cengiz Çay), Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli (Dk.80 Süleyman Koç), Zafer Subatan, Yaşar Alak (Dk.75 Yunus Özdemir), Okan Gürkay Yeter, Ebubekir Sain, Mevlüt Yılmaz Emrecan Tepedaş
Goller: Cengiz Eşme Dk.5, İsmail Aydoğdu Dk.80 (Kocasinan Ülküspor)