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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off finalinde Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi.

Argıncık Stadı'nda oynanan final maçında rakibi Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor şampiyon oldu


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Turan Çelik, Ahmet Çıtak


Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren, Yusuf Karaboğa, Uğur Taşpınar, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Ali Avcı (Safa Fırat Dk.80 ?), Kasım Alıcı, Tolgahan Alan (Okan Yenidünya Dk.70), Mehmet Tatlı, Murat Mağara, Süleyman Yasa


Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir, Şafa Şahin, Ahmet Yumutkan, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Kenan Kurt, M.Akif Gürkan, Ziyahan Elbaşı (Barış Temizyürek Dk.64), Muhammed Akçiçek (Barış Düğerci Dk.73), Batuhan Kaya (Ömer Karaduman Dk.73), Furkan Ulutaş (Çayan Yeşilkaya Dk.64)


Goller: Murat Mağara (dk.45), Yusuf Karaboğa (dk.58) (Hacılar Erciyesspor)


Kırmızı Kart: Ömer Faruk Karaduman (Dk.90) (Kayseri Şekerspor)

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