Kayseri Süper Amatör Küme Play Off

Kayseri Şekerspor ile Hacılar Erciyesspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için karşılaşacak.

Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 sezonun ardından Play Off yarı final maçları oynandı. Play Off yarı final maçında Yolspor'u 2-1 mağlup eden Hacılar Erciyesspor ile , Erciyes Esen Makina'yı 1-0 yenen Kayseri Şekerspor finale yükselen ekipler oldu. Kayseri Şekerspor ile Hacılar Erciyesspor, Süper Amatör Küme Play Off final maçında Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için birbirini yenmeye çalışacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği, bu hafta içerisinde final maçının hangi gün, hangi statta ve saat kaçta oynanacağını belirleyecek.