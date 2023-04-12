Kayseri Süper Amatör Küme Play Off: Kayseri Şekerspor: 2- Kayseri Atletikspor: 3

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı final maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı.
Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları neticesinde Kayseri Atletikspor 3-2 kazanarak finale yükseldi.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Halit Karacabay, Erkan Kırçıl
Kayseri Atletikspor: Muhammed Yasin, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Furkan Batar, Emre Tunahan Gürbüz, Samet Şimşek, Doğukan Kılıç (Dk.55 Anıl Çalış), Emre Fındık, Resul Yıldırım
Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş, Furkan Ulutaş Melih Akça, Çayan Yeşilkaya, Mehmet Doğru, Ziyahan Erbaşı, Barış Temizyürek, Batuhan Kaya, Mehmet Ali Öncü, Ömer Faruk Karadoğan
Goller: Emre Tunahan Gürbüz, Abdulsamet Şimşek, Anıl Çalış, (Kayseri Atletikspor) Mehmet Ali Öncü, Çayan Yeşilkaya (Kayseri Şekerspor) (Penaltı)