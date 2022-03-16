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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off programı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 sezonun ardından Play-Off programı belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı tespit edildi. Kura çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, TÜFAD 2.Başkanı Ahmet Yıldız, kulüp yöneticiler ve davetliler katıldı.


Kura çekiminde konuşun Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, 4 takımın da başarılı bir sezon geçirdiğini ve gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade ederek BAL'a yükselecek tek takımın olacağını söyleyerek başarılar diledi.


Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maç saatleri şu şekilde oldu:


20 Mart 2022 Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


12.30 : Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor


20 Mart 2022 Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


15.30 : Erciyes Esen Makina-Kayseri Şekerspor

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