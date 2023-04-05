Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off programı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı tespit edildi. 11-12 Nisan 2023 tarihinde oynayacak olan Play-Off yarı final maçlarını kazanan takımlar adlarını finale yazdıracaklar. Yarı final maçlarının akşam oynanacak olması heyecanı daha da artırıyor.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maç saatleri ise şu şekilde oldu:

11 Nisan 2023 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

21.00: Kayseri Atletikspor-Kayseri Şekerspor

12 Nisan 2023 Çarşamba Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

21.00: Erciyes Esen Makina-Kocasinan Şimşekspor