Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final maçında Yolspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı.
3 golün atıldığı maçta kazanan Hacılar Erciyesspor oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Halit Karacabay, Nail Berkant Sarıkaya
Kayseri Yolspor: Ali Birol, Abdullah Gürbüz, Fatih, Said Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan, Birhat Yağbasan, Yasin Tarım, Hasan Can Okumuş (Dk.55 İlker Karadöl), Uğur Canpolat (Dk.75 Kaan Melül), Mükremin Bayak (Dk.46 Muaz Guzay), Hakan Gazcıoğlu (Dk.55 Hüseyin Aksoy)
Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren, Süleyman Yasa (Dk.80 Samet Kaan Karaca), Kasım Alıcı, Murat Mağara, Yunus Öztürk, Uğur Taşpınar, Mehmet Tatlı (Dk.80 Safa Fırat), Ali Avcı (Dk.80 Burak Türkmen), Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Okan Yenidünya (Dk.70 Tolgahan Alan)
Goller: Fatih (penaltı) dk.90+5 (Kayseri Yolspor) Yusuf Karaboğa dk.5, Mehmet Tatlı (pen.) dk.44 (Hacılar Erciyesspor)