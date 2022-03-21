Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off ikinci maçında Erciyes Esen Makina ile Kayseri Şekerspor karşılaştı.
Rakibini 1-0 yenen Kayseri Şekerspor finale yükselen ekip oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Kemal Hatatioğlu
Kayseri Şekerspor: Osmancan Özdemir, Safa Şahin, Furkan Ulutaş (Çayan Yeşilkaya Dk.85 ?), Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Kenan Kurt, Akif Gürkan, Ziyahan Erbaşı, Muhammet Akçiçek (Barış Temizyürek Dk.35), Batuhan Kaya (Barış Düğenci Dk.88 ?), Ahmet Yumutkan
Erciyes Esen Makina: Ali Özkan, Halil Yozgat, Fazıl Burak, Bahtiyar Ekici, Aziz Çağlar Şahin (Ömer Altunsoy Dk.90 ?), Uğur Özdemir, Ramazan Durdu (Okan Uçar Dk.90 ?), Mehmet Yaman (Kerem Yıldırım Dk.55), Selim Yağmur (Turan Derecik Dk.80), Adem Aktaş (Muhammet Aktan Dk.80)
Gol: Akif Gürkan (dk.47) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kart: Kerem Yıldırım (dk.75) (Erciyes Esen Makinaspor)