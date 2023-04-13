Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikayı Erciyes Esen Makina FK her iki yarıda attığı goller ile 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş, Turan Çelik

Erciyes Esen Makina: Ali Özkan, İsmail Dayı, Latif Aydemir, Halil İbrahim Avcı, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren (Dk. 70 Hamit Çetinkaya), Gökhan Savranlar, Ramazan Durdu, Bulut Akbaş (Dk. 60 Mehmet Akif Gürkan), Mehmet Yaman (Dk. 55 Abdulsamet Demirel), Osman Şentürk

Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl, Abdulkadir Söyler, Halil Yönlü, Furkan Yiğit, Mertcan Babayiğit, Murat Kıraç (Dk. 59 Eyüp Ezgi), Abdullah Enes (Dk. 80 Fikret Arda İbiş), Cengiz Eşme (Dk.70 Arda İlhan), Naim Can Göksoy (Dk. 59 Mustafa Bulut), Ozan Efe, Seyfettin Yesugey

Goller: Dk.33 Halil İbrahim Avcı, Dk.37 Latif Aydemir, Dk. 55 Mehmet Ali İmren, Dk.90+3 Abdulsamet Demirel (Erciyes Esen Makina FK)