İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out: Başakpınarspor: 1 - Özvatan Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor’u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor'u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu. Özvatan Gençlikspor ise Süper Amatör Küme'ye veda eden son takım oldu.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Çolak, Kadir Çelikbaş


Başakpınarspor: Onur Karaaslan, Murat Altuner, Celal Demir, Burak İndap,


M. Özçiftçi, Ömer Faruk, Mikail Canpolat, (Tugay Taşoluk Dk. 65), Aydemir Yavuz, (M. Şahin Dinç Dk.70), Emre Zeren, (Mustafa Kavdır Dk. 70), Hüseyin Saltık, (Emre Can Dk. 52) ,Okan Özdemir


Gültepespor: Osman G. Xx, Murat Akbulut, Kemal Kargın, Mustafa Aydın, Mesut Can, (Dk. 73 A. Samet Dk. 73), Ali Buğra Gökşen, Yasin Burak Deniz, Mükremin Bayrak, Furkan Koçak, (Veysel Dk. 62), Mehmet Kıraç Muhammed Turp


Goller: Hüseyin Saltık (Dk. 44) (Başakpınarspor)


Kırmızı Kartlar: Mesut Can Türkaslan (Dk. 75), Mustafa Aydın (Dk. 88) (Özvatan Gençlikspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.