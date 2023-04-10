Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out: Başakpınarspor: 1 - Özvatan Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor'u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu. Özvatan Gençlikspor ise Süper Amatör Küme'ye veda eden son takım oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Çolak, Kadir Çelikbaş

Başakpınarspor: Onur Karaaslan, Murat Altuner, Celal Demir, Burak İndap,

M. Özçiftçi, Ömer Faruk, Mikail Canpolat, (Tugay Taşoluk Dk. 65), Aydemir Yavuz, (M. Şahin Dinç Dk.70), Emre Zeren, (Mustafa Kavdır Dk. 70), Hüseyin Saltık, (Emre Can Dk. 52) ,Okan Özdemir

Gültepespor: Osman G. Xx, Murat Akbulut, Kemal Kargın, Mustafa Aydın, Mesut Can, (Dk. 73 A. Samet Dk. 73), Ali Buğra Gökşen, Yasin Burak Deniz, Mükremin Bayrak, Furkan Koçak, (Veysel Dk. 62), Mehmet Kıraç Muhammed Turp

Goller: Hüseyin Saltık (Dk. 44) (Başakpınarspor)

Kırmızı Kartlar: Mesut Can Türkaslan (Dk. 75), Mustafa Aydın (Dk. 88) (Özvatan Gençlikspor)