Kayseri Süper Amatör Küme: Talas Anayurtspor: 3 - Başakpınar Belediyespor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor, ligin 18.
haftasında Başakpınar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Maç sonrasında gergin anlar yaşandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Mehmet Altıparmak, Nail Berkant Sarıkaya
Talas Anayurtspor: Baykal Altay, Doğan Bilgin, Tuğrul Kelek (Dk.80 Uğur Karahançer), Harun Karaman, Ahmet Sürmeli, Yaşar Alak, Emre Zeren (Dk.84 Zafer Subatan), Abdulkerim Sain, (Dk.90 Okan Gürkan Yeter), Emrecan Tepedaş, Mevlüt Yılmaz, Ebubekir Sain
Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik, Bünyamin Coşkun, Celal Demir, Umut Akyol, Kadir Yılmaz, Kadir Aras (Dk.82 Kadir Uluçay), Mesut Dalkıran, Durdu Mehmet Orçan, İsmail Erdi Halis, Harun Aslan, Resul Yıldırım
Goller: Emrecan Tepedaş dk.24 ve 27, Yaşar Alak dk.68 (Talas Anayurtspor), Celal Demir dk.37 (Başakpınar Belediyespor)
Kırmızı Kart: Ebubekir Sain dk.88 (Talas Anayurtspor)