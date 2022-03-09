İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme: Talas Anayurtspor: 3 - Başakpınar Belediyespor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor, ligin 18.

haftasında Başakpınar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Maç sonrasında gergin anlar yaşandı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Mehmet Altıparmak, Nail Berkant Sarıkaya


Talas Anayurtspor: Baykal Altay, Doğan Bilgin, Tuğrul Kelek (Dk.80 Uğur Karahançer), Harun Karaman, Ahmet Sürmeli, Yaşar Alak, Emre Zeren (Dk.84 Zafer Subatan), Abdulkerim Sain, (Dk.90 Okan Gürkan Yeter), Emrecan Tepedaş, Mevlüt Yılmaz, Ebubekir Sain


Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik, Bünyamin Coşkun, Celal Demir, Umut Akyol, Kadir Yılmaz, Kadir Aras (Dk.82 Kadir Uluçay), Mesut Dalkıran, Durdu Mehmet Orçan, İsmail Erdi Halis, Harun Aslan, Resul Yıldırım


Goller: Emrecan Tepedaş dk.24 ve 27, Yaşar Alak dk.68 (Talas Anayurtspor), Celal Demir dk.37 (Başakpınar Belediyespor)


Kırmızı Kart: Ebubekir Sain dk.88 (Talas Anayurtspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.