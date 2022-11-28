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Kayseri Süper Amatör Küme: Trend Gayrimenkul: 0 - Başakpınar Belediyespor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 11.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkul ile Başakpınar Belediyespor golsüz berabere kaldı. İki takım da ligin 11. haftasını 1'er puanla kapattı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin, Harun Soyeşik, İzzet Samur


Trend Gayrimenkulspor: Onur Karaaslan, Halis Barbaros, Hüseyin Saltık, Umut Tunç, Burak İndap, Onurhan Ünal, İsmail Budak, (Ahmet Soyak dk.32), Buğra Kara, Ömer Ağırbaş, Mevlüt Padak, Alihan Soyak, (Hasan Aksoy dk.75)


Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Umut Akyol, Abdurrahim Çopur, Muhammed Özçiftçi, Furkan Engin, Emre Can Akkaya, (İsmail Erdi Halis dk.50), Mikail Canpolat, Tugay Taşoluk, Enes Temizyürek, Oktay Şahin, (Ahmet Can dk. 75), Seyit Nerkiz, (Arifcan Saraçlı dk.88)

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