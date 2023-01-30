Kayseri Süper Amatör Küme: Trend Gayrimenkul: 1- Kayserigücü FK: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü FK ligin 16.
haftasında dün oynadığı maçta Trend Gayrimenkulspor ile 1-1 berabere kaldı. 2 golün atıldığı zorlu karşılaşmada 1 kırmızı kart çıktı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemle: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Bayram, Ebubekir Çolak
Trend Gayrimenkul: Onur Karaaslan, Hüseyin Saltık, Halis Barbaros, Umut Tunç, Burak İndap, Onurhan Ünal, Sait Bulut, (Eren Muslu dk.70), Engin Yakut, (Alihan Soyak dk.50), Turgut Kıvrak, (Hasan Aksoy dk.75), Emre Zeren, Mücahit Karaer
Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz, Aziz Çağlar Şahin, Murat Şen, Hüseyin Can Uçar, Kasım Alıcı, Buğra Kara, (Murat Mağara dk.73 ,) Yunus Emre Mert, Muhammed Fatih Demirezen, Hasan Yazgan, Eren Torbalı
Goller: Hüseyin Saltık dk.13 (Trend Gayrimenkulspor) Muhammed Fatih Demirezen dk. 48 (Kayserigücü FK)
Kırmızı Kart: Burak İndap dk.88 (Trend Gayrimenkulspor)