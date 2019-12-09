Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 7 karşılaşma ile 12.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı. Lider Develispor'un takipçisi Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği haftada Esen Makina Belsinspor, Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.
İşte haftanın sonuçları;
Develispor 3-0 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor
Özvatan Gençlikspor 5-3 Kayseri Demirspor
Kocasinan Ülküspor 0-1 Kayseri Sağlıkspor
Kayseri Şekerspor 0-2 Kayseri Yolspor
Buğdaylıspor 0-5 Esen Makina Belsinspor
Hacılar Erciyesspor 6-1 Kocasinan Şimşekspor