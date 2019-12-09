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Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 7 karşılaşma ile 12.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı. Lider Develispor'un takipçisi Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği haftada Esen Makina Belsinspor, Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.



İşte haftanın sonuçları;


Develispor 3-0 Kayseri Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor


Özvatan Gençlikspor 5-3 Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Kayseri Sağlıkspor


Kayseri Şekerspor 0-2 Kayseri Yolspor


Buğdaylıspor 0-5 Esen Makina Belsinspor


Hacılar Erciyesspor 6-1 Kocasinan Şimşekspor

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