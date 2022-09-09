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Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor ve Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji takımları 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalarda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


10 Eylül 2022 Cumartesi


Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor: Suat Alptekin


Gültepespor-Kayseri Simya Koleji: Süha Adıyaman


11 Eylül 2022 Pazar


Erciyes Esen Makina FK-Sungur FK: Alim Kandemir


Esentepespor-Argıncıkspor: Cemal Emre Gömeç


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Otyakmaz


Kocasinan Ülküspor-G. O.Paşaspor: Ramazan Haymana


Başakpınar Belediyespor-Develi Emar Spor: Hakan Çam


Kayseri Şekerspor-Özvatan BElediyespor: Hüseyin Keğin


Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkul: Nail Berkant Sarıkaya


Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Uğurlu

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