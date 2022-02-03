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Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta programı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 12.

hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.



Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi, 8 maç ise Pazar günü oynanacak. Kayseri Gençlerbirliği ise Kayseri Yavuzspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;


5 Şubat Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


15.00 OSB Atletikspor-Hacılar Erciyesspor


6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


11.00 Kocasinan Ülküspor-Amarat Gençlikspor


13.00 Buğdaylıspor-Tomarza Belediyespor


15.00 Esentepspor-Kayserigücü FK


6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


11.00 Talas Anayurtspor-Gültepespor


13.00 Kayseri Yolspor-Erciyes Reşadiye Gençlispor


15.00 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor


6 Şubat Pazar Vali Muammer Güler Stadı


15.00 Kocasinan Şimşekspor-Erciyes Esen Makine


6 Şubat Pazar Başakpınar Stadı


13.00 Başakpınar Belediyespor-Sanayi Esnafpor

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